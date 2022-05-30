Мишустин и Смаилов обсудят взаимодействие РФ и Казахстана в энергетике и транспорте

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в понедельник в Москве проведет переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Как сообщила пресс-служба кабинета министров РФ, главы правительств будут обсуждать взаимодействие двух стран в энергетике, транспорте, науке.

Премьер-министры "планируют обсудить актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях", отметили в пресс-службе, добавив, что Мишустин и Смаилов "рассмотрят важные аспекты углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза". Руководители кабинетов министров РФ и Казахстана поддерживают постоянный диалог. Они в последний раз разговаривали по телефону в пятницу.

Фото: РИА Новости