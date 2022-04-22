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В прошлую пятницу, в 5:55

Мировые расходы на информационные технологии в 2022 году превысят $4,4 трлн

Мировые расходы на информационные технологии в 2022 году превысят $4,4 трлн

Расходы на информационные технологии в мире в 2022 году превысят $4,4 трлн.

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2022 году увеличатся на 4,4% и превысят $4,4 трлн, сообщает Investing.com со ссылкой на исследовательскую компанию Gartner Inc. В 2021 году они повысились на 9,5% - до $4,26 трлн.

"Этот год оказался одним из самых шумных для ИТ-директоров за всю историю, - сказал вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Геополитические потрясения, инфляция, колебания валютных курсов и проблемы с цепочками поставок входят в число множества факторов, требующих их времени и внимания".

Тем не менее, ИТ-директора наращивают инвестиции в отличие от того, что происходило в начале 2020 года, добавил он.

По оценкам Gartner, сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем как в этом году (на 9,8%), так и в 2023 году (на 11,8%).

В целом ИТ-расходы в следующем году, как ожидается, увеличатся на 5,5% - до $4,67 трлн.

Фото: olimp.tech

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