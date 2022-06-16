  1. Главная
  2. Новости
16.06.2022

Минсельхоз: Казахстана продлит квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября

Минсельхоз: Казахстана продлит квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября

До 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тыс. тонн - муки.

Власти Казахстана продлят ранее действовавшие квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерство сельского хозяйства республики.

"Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслина в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Ранее до 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тыс. тонн - муки.

"Согласно данным Зернового союза Казахстана, по состоянию на 13 июня освоение квоты по пшенице составляет 69%, муки - 86%", - пояснили в пресс-службе.\

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»

Поделиться
Министерство сельского хозяйства РККазахстан
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости