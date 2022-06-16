Минсельхоз: Казахстана продлит квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября

Власти Казахстана продлят ранее действовавшие квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерство сельского хозяйства республики.

"Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслина в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Ранее до 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тыс. тонн - муки.

"Согласно данным Зернового союза Казахстана, по состоянию на 13 июня освоение квоты по пшенице составляет 69%, муки - 86%", - пояснили в пресс-службе.\

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»