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31.08.2022

Минобороны Японии запросило на 2023 год рекордный бюджет объемом более $40 млрд

Минобороны Японии запросило на 2023 год рекордный бюджет объемом более $40 млрд

Средства направят, в частности, на финансирование массового производства ракет, способных наносить удары с дистанции вне зоны действия ПВО предполагаемого противника.

Министерство обороны Японии запросило рекордно высокий бюджет на 2023 финансовый год [начинается в апреле 2023 года] в объеме 5,594 трлн иен ($40,4 млрд). Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на сайте ведомства, передает ТАСС.

Бюджетные средства предполагается направить на финансирование массового производства ракет, способных наносить удары с дистанции вне зоны действия ПВО предполагаемого противника. Такие ракеты планируется использовать для нанесения превентивных ударов по базам противников, намеревающихся напасть на Японию.

Кроме того, в рамках нового бюджета планируется усовершенствовать имеющиеся в распоряжении Сил самообороны Японии противокорабельные ракеты "Тип-12" разработки компании Mitsubishi Heavy Industries. Их дальность действия должна быть увеличена с нескольких сотен километров до примерно 1 тыс. км. Как отмечала газета "Иомиури", Минобороны Японии намерено заказать производство примерно тысячи таких ракет. Их принятие на вооружение намечено на 2024 год.

Также бюджетный запрос включает в себя средства на технологические исследования гиперзвуковых управляемых ракет, развитие потенциала систем ПРО, приобретение компонентов для обслуживания кораблей с системами "Иджис", а также разработки беспилотников, способных заниматься разведкой и атаковать противника.

Фото: Reuters

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