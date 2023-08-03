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03.08.2023

Министр о результатах Казахстана-Афганского форума

Министр о результатах Казахстана-Афганского форума

Казахстан выразил заинтересованность в сохранении существующих торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном.

Заместитель премьер-министра Казахстана и министр торговли и интеграции, Серик Жумангарин, заявил об этом перед участниками казахстанско-афганского бизнес-форума, который проходит в Казахстане. Форум собрал около двухсот делегатов из Афганистана, преимущественно представителей деловых кругов. Жумангарин приветствовал афганскую делегацию и выразил благодарность высшему руководству Афганистана за содействие и участие в мероприятии. Он также подтвердил позицию Казахстана в поддержке становления Афганистана как независимого, мирного, демократического и процветающего государства.

Работа форума вызвала вопросы о позиции Астаны в отношении талибов, но представители МИД Казахстана заверили, что прибывшие афганские делегаты не находятся в санкционных списках. На встрече с афганскими представителями в Казахстане обсуждались перспективы увеличения товарооборота между странами до трёх миллиардов долларов. Казахстан уже расширил свою экспортную корзину в Афганистан, включая поставки металла и минеральных удобрений, помимо традиционной поставки муки и пшеницы. Также Астана предложила открыть афганское торговое представительство в Казахстане и планирует направить в Афганистан товары различных отраслей на 500 миллионов долларов.
Фото; turannews.kz

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