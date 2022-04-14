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14.04.2022

Министр нацэкономики и посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр нацэкономики и посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Вчера, 13 апреля 2022 года, Глава Миннацэкономики встретился с послом Великобритании в Казахстане Кэти Лич, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметили существенный потенциал развития и укрепления торговых отношений.

Как подчеркнул глава МНЭ, Великобритания является одним из ключевых партнеров Казахстана и серьезный импульс взаимной торговле придаст расширение инвестиционного сотрудничества.

Также министр поделился «зелеными» инициативами Казахстана, который стремится к углеродной нейтральности к 2060 году.

«В части «энергоперехода» нас интересует опыт европейских стран, в том числе Великобритании. Мы начали работу по разработке системного документа еще в прошлом году и с учетом нынешней экономической ситуации в регионе, ведется дополнительная проработка проекта. Полноценная реализация Стратегии позволит осуществить эффективный переход на «зеленые» технологии»», - сказал А.Куантыров.    

В свою очередь, Кэти Лич отметила, что британская сторона приветствует развитие ВИЭ-проектов в Казахстане и стремление страны реализовать цели COP-26 и Парижского соглашения по достижению углеродной нейтральности.

«Великобритания высоко оценивает планы Казахстана в этом направлении. Мы готовы поделиться опытом. У нас этот процесс стартовал очень давно и в настоящее время доля возобновляемых источников энергии значительно возросла. В целом, мы заинтересованы в казахстанском рынке», - сообщила Кэти Лич. 

По итогам встречи министр пригласил британских инвесторов принять участие в реализации национальных проектов, особенно в сфере ВИЭ.

Фото: пресс-служба МНЭ

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