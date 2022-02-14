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14.02.2022

Минэнерго Казахстана считает перспективным строительство АЭС в республике

Минэнерго Казахстана считает перспективным строительство АЭС в республике

Министерство энергетики Казахстана считает перспективным строительство атомной электростанции (АЭС) в республике, учитывая возможный дефицит электроэнергии.

Министерство энергетики Казахстана считает перспективным строительство атомной электростанции (АЭС) в республике, учитывая возможный дефицит электроэнергии. Об этом в понедельник сообщил на брифинге министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации ввиду мировой экологической повестки, заявления Казахстана об углеродной нейтральности, а также учитывая сегодняшний износ производственных мощностей, огромный потенциал развития атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство атомной электростанции представляется наиболее перспективным решением", - сказал Акчулаков.

Фото: informburo.kz

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