  1. Главная
  2. Новости
10.08.2022

Micron потратит $40 млрд на расширение производства чипов в США до 2030 г.

Micron потратит $40 млрд на расширение производства чипов в США до 2030 г.

Американский производитель чипов памяти Micron Technology Inc планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США, передает Интерфакс.

Как сообщила компания, в результате этих инвестиций будет создано до 40 тыс. новых рабочих мест.

Micron планирует использовать для этих целей кредиты и гранты в рамках закона о предоставлении $280 млрд на развитие полупроводниковых технологий, одобренного американским Конгрессом в конце прошлого месяца.

Выпуск новых чипов планируется начать уже после 2025 года.

Micron рассчитывает, что ей удастся нарастить производство в США с текущих 2% до 10% от общего мирового показателя.

Котировки акций Micron снижаются на 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник.

Фото: Shutterstock

Поделиться
СШАМировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
11.08.2022Как экономно собрать ребенка в школу
08.08.2022Как лучше погашать кредит досрочно?
03.08.2022Более 9-ти миллиардов тенге налогов уплатила компания Qazaq Oil
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
Новостная лента
Все новости