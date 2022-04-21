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В прошлый четверг, в 6:17

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг ForteBank, прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг ForteBank, прогноз "Стабильный"

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка отмечает, что выводы рейтингового агентства подтверждаются данными по банковской системе.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг по АО Forte Bank, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Рейтинг был подтвержден на уровне «Ва2» также с прогнозом «Стабильный». Это означает, что благодаря капитализации, прибыльности и ликвидности банк сможет эффективно управлять рисками возможного ослабления качества активов на фоне повышения инфляции и осложнения условий на финансовых рынках.

"Прогноз «Стабильный» по долгосрочным рейтингам всех вышеперечисленных организаций отражает ожидания Moody's о том, что высокий уровень капитализации, устойчивая прибыльность и высокая ликвидность в совокупности уравновесят риски снижения качества активов в условиях более высокой инфляции и ужесточения условий финансирования", - говорится в сообщении АРРФР.

Фото: forbes.kz

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