Meta грозит закрыть Facebook и Instagram в Европе

Гигант социальных сетей Meta в своем годовом отчете в прошлый четверг опубликовал предупреждение о том, что может закрыть работу своих соцсетей Facebook и Instagram в Европе, если не сможет больше передавать данные пользователей в США, пишет CNBC.

В июле 2020 года Европейский суд постановил, что стандарт обмена данными пользователей между ЕС и США не обеспечивает надлежащей защиты конфиденциальности граждан Европы.

Сейчас регулирующие органы в Европе заняты разработкой нового закона, который будет определять, как пользовательские данные граждан ЕС будут передаваться по ту сторону Атлантики.

Владелец сетей Facebook и Instagram заявил: «Если новая структура трансатлантического обмена данными не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на стандартные договорные положения или другие альтернативные средства передачи данных из Европы в США, то, вероятно, мы не сможем больше предлагать ряд наших наиболее значимых продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram, в Европе, что существенно и негативно повлияет на наш бизнес, финансовое положение и результаты операций».

Как заявил депутат Европарламента Аксель Восс, «Мета не может шантажировать ЕС, заставляя его отказаться от своих стандартов защиты данных».

По заверениям представителя Meta, у компании также нет намерения и планов уходить из Европы, и она высказывала те же опасения ранее.

«Но реальность такова, что Meta и многие другие предприятия, организации и службы полагаются на передачу данных между ЕС и США для работы глобальных служб», — сказал он.

Фото: ria.ru