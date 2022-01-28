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28.01.2022

Meta (Facebook) продает криптовалютный проект Diem

Meta (Facebook) продает криптовалютный проект Diem

Криптовалютный проект Марка Цукерберга, начатый в 2019 году, будет закрыт, а его технологии продадут небольшому калифорнийскому банку Silvergate Capital Corp за $200 млн.

Криптовалютный проект главы Meta Platforms Inc Марка Цукерберга, начатый в 2019 году, будет закрыт, а его технологии продадут небольшому калифорнийскому банку Silvergate Capital Corp за $200 млн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Проект, начатый под названием Libra, привлек пристальное внимание законодателей и регуляторов почти сразу после того как Facebook объявила о планах создания собственной криптовалюты. Предполагалось, что криптовалюта Facebook будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).

Идею Facebook поддержали многие крупные компании, в том числе, из сферы финансовых услуг, однако, когда к проекту возникли вопросы у американских регуляторов, некоторые из них покинули консорциум. Тогда проект был переименован в Diem Association.

В результате регулятивного давления Diem была вынуждена умерить амбиции, а его основатель Дэвид Маркус покинул Meta в прошлом году.

Silvergate Capital по соглашению с Diem должен был стать эмитентом стейблкойнов, однако после долгих переговоров с регуляторами банк получил от Федеральной резервной системы (ФРС) заключение о том, что американский ЦБ не может гарантировать одобрение подобной деятельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, компания ищет новые места для инженеров, работавших в проекте, и рассчитывает выжать из Diem хоть какие-то средства за счет продажи активов.

Фото: bits.media

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