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В прошлую пятницу, в 6:11

Марат Сыздыков назначен постоянным представителем при ОДКБ

Марат Сыздыков назначен постоянным представителем при ОДКБ

Им стал бывший замглавы МИД Марат Сыздыков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Сыздыкова от должности замглавы МИД и назначил его постоянным представителем республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Сыздыков Марат Зеникенович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при ОДКБ, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

В этот же день Токаев освободил Жаныбека Иманалиева от должности полномочного представителя Казахстана в Постоянном совете ОДКБ.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение, согласно которому новым заместителем министра иностранных дел назначен Ермухамбет Конуспаев.

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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