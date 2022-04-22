Марат Сыздыков назначен постоянным представителем при ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Сыздыкова от должности замглавы МИД и назначил его постоянным представителем республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Сыздыков Марат Зеникенович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при ОДКБ, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

В этот же день Токаев освободил Жаныбека Иманалиева от должности полномочного представителя Казахстана в Постоянном совете ОДКБ.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение, согласно которому новым заместителем министра иностранных дел назначен Ермухамбет Конуспаев.