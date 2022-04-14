Магзум Мирзагалиев возглавил "Казмунайгаз"

Правление казахстанского Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" приняло решение о назначении председателем правления национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" Магзума Мирзагалиева, который ранее занимал должность советника президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Решением правления АО "Самрук-Казына" по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и правительством Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО "Национальная компания "Казмунайгаз", - говорится в сообщении.

Ранее Токаев освободил Мирзагалиева от должности советника главы государства.

43-летний Мирзагалиев занимал должность советника главы государства с января 2022 года. В разные годы работал министром энергетики Казахстана, министром экологии, геологии и природных ресурсов.

АО "Национальная компания "Казмунайгаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. Она управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг. Компания основана в 2002 году и представляет интересы республики в нефтегазовой отрасли страны.

Фото: nur.kz