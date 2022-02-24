Курс биткоина упала ниже $35 000

Первая криптовалюта за последние сутки подешевела на 8,5% (согласно CoinGecko). На момент написания биткоин торгуется в районе $34 870.

На часовом графике ниже видно, что падение цены цифрового золота сопровождалось всплеском объемов торгов.

Обвал биткоина потянул за собой вниз остальной рынок. Среди топ-10 криптовалют по рыночной капитализации более чем на 10% подешевели Ethereum, BNB, XRP и Cardano.

Падение рынка происходит на фоне значительного обострения геополитической ситуации.

Фото: tass.ru