Курс биткоина опустился ниже $25 000

Биткоин упал до самого низкого уровня примерно за 18 месяцев на азиатских торгах в понедельник, поскольку влияние пятничных шокирующих данных по инфляции в США продолжало сказываться на глобальных рисковых активах, сообщает портал profinance.ru.

Крупнейший в мире цифровой токен упал на 8,9% до $24 903,49 — самого низкого уровня с декабря 2020 года. Другие криптовалюты также снизились, поскольку продолжалась более широкая распродажа. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который измеряет 100 лучших токенов, упал на 9,7%.

«Криптовалюты остаются во власти ФРС и застряли в веселом танце с Nasdaq и другими рисковыми активами», — сказал Антони Тренчев, соучредитель и управляющий партнер крипто-кредитора Nexo. «Мы слышим прогнозы для биткоина в районе $15 000 и даже ниже $10 000, что говорит вам о типе макросреды, с которой криптовалюта сталкивается впервые, и об уровне страха».

Трейдеры делают ставки на более агрессивные темпы ужесточения ДКП Федеральной резервной системы после того, как пятничные данные показали , что инфляция в США подскочила до нового 40-летнего максимума в мае. Криптовалюты, которые в последние месяцы столкнулись с влиянием политики ФРС, пострадали особенно сильно. Крах экосистемы Terra/Luna в прошлом месяце и приостановка снятия средств кредитором Celsius в понедельник утром по азиатскому времени еще больше подорвали доверие к ним.

«В обычных условиях я бы предложил на этих уровнях покупать» фьючерсы на биткоин, — сказал Рик Бенсиньор, президент Bensignor Investment Strategies и бывший стратег Morgan Stanley. «Но если вы открываете длинную позицию, возможно, подумайте о том, чтобы сделать это либо путем покупки спреда на колл-опционах, либо с помощью продажи спреда в пут-опционах, чтобы ограничить риск. Если крипта начнет пике, поблизости нет надежной поддержки».

У других монет также были трудные времена: эфир упал на 12% до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Avalanche упал на 15%, Solana — на 14%, а Dogecoin — на 11%.

«Если Ethereum продолжит снижаться до 1200 долларов (200-недельная скользящая средняя), перспективы для других альткойнов станут еще более мрачными», — сказал Тренчев.

Фото: bbc.com