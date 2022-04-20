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20.04.2022

КТК полностью возобновит работу до конца недели

КТК полностью возобновит работу до конца недели

В Казахстане анонсировали полное возобновление работы КТК до конца недели.

Ремонт на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) практически завершен, до конца недели ожидается полное восстановление работы терминалов, сообщил в среду министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Ремонтные работы в принципе закончены. Они проходили с перерывами из-за погодных условий", - сказал Акчулаков журналистам.

По его словам, ВПУ-3 "начнет сегодня работать полностью".

"К концу этой недели КТК полностью заработает, 100% должен войти в строй. Это два ВПУ, третий будет на ремонте, но он и в принципе был резервный. Всегда работали двумя ВПУ", - сказал министр.

КТК 23 марта полностью приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск на минимальной производительности, а также погрузку танкеров через ВПУ-1.

КТК - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, и затем переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.

Фото: gov.kz

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КазахстанНефтьМинистерство энергетики РК
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