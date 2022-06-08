Криптобиржа Binance обвиняется в отмывании денег на $2,35 млрд

За 5 лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отмыла $2,35 млрд незаконных средств. Транзакции были связаны со взломами, инвестиционным мошенничеством и незаконной продажей наркотиков, выяснил Reuters.

По данным агентства, среди незаконных платежей, которые проходили через Binance с 2017 по 2021 год, оказались потерянные миллионы фирмы Eterbase. В 2020 году хакерская группа Lazarus взломала небольшую словацкую криптобиржу и украла виртуальную валюту на сумму около $5,4 млн.

Утверждается, что спустя несколько часов хакеры открыли по меньшей мере 20 анонимных аккаунтов на Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и скрыть денежный след. Этот факт следует из учетных записей, которыми Binance поделилась с полицией, указал Reuters.

Данные блокчейнов также показали, что в последние 5 лет криптобиржа обрабатывала транзакции крупнейшего в мире рынка наркотиков — даркнет-сайта Hydra. Отмечается, что продавцы и покупатели использовали биржу для совершения и получения криптоплатежей на сумму $780 млн.

Фото: REUTERS/Marco Bello