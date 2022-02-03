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03.02.2022

Котировки Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности

Котировки Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности

Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2021 года снизилась на 8%.

Акции американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.

По данным торговой площадки, через полтора часа после завершения торговой сессии котировки компании на электронной бирже NASDAQ упали на 22,35%.

Несмотря на рост выручки на 20%, чистая прибыль в четвертом квартале 2021 года снизилась на 8% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, когда компания еще носила имя Facebook. Помимо этого компания предупредила инвесторов, что на рост Meta в первом квартале будет влиять большая конкуренция за новых активных пользователей со стороны других социальных сетей. По прогнозам компании рост выручки в следующем квартале составит от 3% до 11%. Meta также ожидает значительно больше затрат в этом году, до $95 млрд, по сравнению с $71,17 млрд годом ранее.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger. 28 октября 2021 года компания изменила название на Meta. Новое название, по задумке компании, является продолжением выбранной концепции "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности.

Фото: nbcnews.com

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