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09.08.2023

Ключевые объекты железнодорожной сферы Казахстана вернут в собственность государства

Ключевые объекты железнодорожной сферы Казахстана вернут в собственность государства

Сделки об их передаче в частную собственность признаны недействительными.

Ключевые объекты железнодорожной отрасли Казахстана вернутся в собственность государства, сделки об их передаче в частную собственность признаны недействительными. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам заседания комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра республики Алихана Смаилова.

"Главе правительства был представлен доклад о ходе возврата в собственность государства ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, сделка о передаче которых в конкурентную среду была признана судом недействительной", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что речь идет о "ключевых объектах".

В частности, контрольными органами "были установлены факты растраты вверенного имущества" частными владельцами. В сообщении указывается, что в рамках возбужденного уголовного дела следственные органы арестовали активы с передачей их в управление компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") до принятия окончательного процессуального решения. Обеспечена охрана имущественного комплекса.

В сообщении пресс-службы не указывается, о каких именно объектах идет речь.

В 2016 году в рамках приватизации было принято решение о передаче в частную собственность около 50 компаний дочерних структур КТЖ. Среди них предприятия, которые занимались капитальным ремонтом и техническим обслуживанием подвижного состава, транспортно-логистические компании, а также предприятия, оказывающие транспортные, экспедиционные, складские услуги. 

Фото: vlast.kz

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Казахстан
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