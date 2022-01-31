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31.01.2022

Клиенты Visa с помощью криптовалютных карт компании провели платежи на сумму $2,5 млрд

Клиенты Visa с помощью криптовалютных карт компании провели платежи на сумму $2,5 млрд

Visa продолжает масштабировать свои криптографические услуги в сотрудничестве с компанией-разработчиком программного обеспечения для блокчейн-сервисов Consensys.

По словам председателя и главного исполнительного директора Visa Эла Келли, клиенты компании совершили платежи на сумму более $2,5 млрд с карт, привязанных к криптовалюте, в течение первого финансового квартала 2022 года, закончившегося 31 декабря. Фактически это составило 70% от общего объема криптоплатежей в 2021 финансовом году.

Генеральный директор также сообщил, что компания уже сотрудничает с 65 криптовалютными платформами и биржами (по сравнению с 50 в июле прошлого года) для запуска карточных программ, которые упрощают конвертацию и использование цифровой валюты для миллионов продавцов по всему миру. Visa зафиксировала, что в первой половине 2021 года с помощью карт Visa, привязанных к криптовалюте, было потрачено более $1 млрд. О принятии криптовалюты для расчетов по транзакциям в своей платежной сети Visa объявила в марте прошлого года.

Недавно и популярная криптобиржа FTX анонсировала выпуск дебетовой карты Visa. Биржа сообщает, что взимать комиссию по транзакциям не будет, но предупредила о возможных сторонних сборах.

Фото: theverge.com

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Visa и MasterCardКриптовалюта
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