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07.04.2022

Китайские импортеры перешли на юани в оплате за нефть и газ из России

Китайские импортеры перешли на юани в оплате за нефть и газ из России

Китайские импортеры, стремящиеся сохранить торговлю энергоносителями с Россией, перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях.

Китайские импортеры, стремящиеся сохранить торговлю энергоносителями с Россией, перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях. Первая подобная поставка ожидается в апреле. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение о переходе на местную валюту в качестве платежного средства было принято на фоне экономических санкций, затрудняющих осуществление международных денежных переводов с Россией после отключения ряда банков страны от системы SWIFT.

В 2021 году Россия стала вторым по величине поставщиком угля на территорию Китая.

Также на азиатский рынок поступают партии российской нефти. Марка Sokol с «Сахалина-1» с отгрузкой в мае раскуплены потребителями из Японии, Южной Кореи, Китая и Индии, так же узнал Bloomberg. Сахалинская нефть дает большой выход дизтоплива, а ее доставка до основных НПЗ занимает всего неделю.

В марте отгрузки дальневосточной российской нефти в Азию выросли почти на 150 тысяч б/с к февралю до 1 млн б/с, а всей российской нефти с учетом Urals из балтийских и черноморских портов — до 1,8 млн б/с.

Фото: gazeta.ru

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