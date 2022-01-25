КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года. Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.
Кроме того, были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на февраль 2022 года аналогично размерам, установленным КФГД с 11 января 2022 года
Категория депозита
|По депозитам без пополнения, %
|По депозитам с пополнением, %
|Январь
|Февраль
|Январь
|Февраль
|Несрочные депозиты
|9,8*▲
|9,8▲
|9,8*▲
|9,8▲
|Срочные депозиты
|3 месяца
|10,3
|10,3
|9,8
|9,8
|6 месяцев
|10,3
|10,3
|9,8
|9,8
|12 месяцев
|10,7
|10,7
|10,4
|10,4
|24 месяца
|9,4
|9,4
|9,2
|9,2
|Сберегательные депозиты
|3 месяца
|13,3
|13,3▲
|12,8
|12,8▲
|6 месяцев
|13,3
|13,3▲
|12,8
|12,8▲
|12 месяцев
|14,9
|14,9▲
|13,7
|13,7▲
|24 месяца
|12,2
|12,2
|11,4
|11,4
* Ставки по несрочным депозитам вводятся в действие с 25 января 2022 года
Фото: vlast.kz