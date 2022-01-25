КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года. Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.

Кроме того, были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на февраль 2022 года аналогично размерам, установленным КФГД с 11 января 2022 года



Категория депозита По депозитам без пополнения, % По депозитам с пополнением, % Январь Февраль Январь Февраль Несрочные депозиты 9,8*▲ 9,8▲ 9,8*▲ 9,8▲ Срочные депозиты 3 месяца 10,3 10,3 9,8 9,8 6 месяцев 10,3 10,3 9,8 9,8 12 месяцев 10,7 10,7 10,4 10,4 24 месяца 9,4 9,4 9,2 9,2 Сберегательные депозиты 3 месяца 13,3 13,3▲ 12,8 12,8▲ 6 месяцев 13,3 13,3▲ 12,8 12,8▲ 12 месяцев 14,9 14,9▲ 13,7 13,7▲ 24 месяца 12,2 12,2 11,4 11,4

* Ставки по несрочным депозитам вводятся в действие с 25 января 2022 года

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