  1. Главная
  2. Новости
25.01.2022

КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года.

КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года. Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.

Кроме того, были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на февраль 2022 года аналогично размерам, установленным КФГД с 11 января 2022 года


Категория депозита		По депозитам без пополнения, %По депозитам с пополнением, %
ЯнварьФевральЯнварьФевраль
Несрочные депозиты9,8*▲9,8▲9,8*▲9,8▲
Срочные депозиты
3 месяца10,310,39,89,8
6 месяцев10,310,39,89,8
12 месяцев10,710,710,410,4
24 месяца9,49,49,29,2
Сберегательные депозиты
3 месяца13,313,3▲12,812,8▲
6 месяцев13,313,3▲12,812,8▲
12 месяцев14,914,9▲13,713,7▲
24 месяца12,212,211,411,4

* Ставки по несрочным депозитам вводятся в действие с 25 января 2022 года

Фото: vlast.kz

Поделиться
Казахстан
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
14.12.2021Банковские депозиты: что полезно знать об этом?
07.12.2021#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Новостная лента
Все новости