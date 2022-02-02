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02.02.2022

КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на март 2022 года

КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на март 2022 года

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на март 2022 года.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на март 2022 года. Об этом сообщили в пресс-центре Фонда.

Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев увеличены на 0,3 п.п.

Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяцев и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены на уровне февральских значений  ввиду высокой концентрации депозитов отдельных банков в данных сегментах.

Остались без изменений и максимальные ставки по несрочным депозитам, которые были ранее пересмотрены вслед за базовой ставкой 24 января 2022 года.

Ранее 11 января 2022 года в целях поддержания финансовой стабильности в стране были существенно повышены ставки по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев. Учитывая стабилизацию ситуации и, принимая во внимание сложившиеся на рынке средние значения ставок по таким видам депозитов, принято решение о постепенном снижении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев, начиная с марта 2022 года.


Категория депозита		По депозитам без пополнения, %По депозитам с пополнением, %
ФевральМартФевральМарт
Несрочные депозиты9,89,89,89,8
Срочные депозиты
3 месяца10,310,39,89,8
6 месяцев10,310,39,89,8
12 месяцев10,711,0▲10,410,7▲
24 месяца9,49,49,29,2
Сберегательные депозиты
3 месяца13,312,3▼12,811,8▼
6 месяцев13,312,3▼12,811,8▼
12 месяцев14,914,4▼13,713,2▼
24 месяца12,212,211,411,4
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