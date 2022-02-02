КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на март 2022 года

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на март 2022 года. Об этом сообщили в пресс-центре Фонда.
Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев увеличены на 0,3 п.п.
Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяцев и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены на уровне февральских значений ввиду высокой концентрации депозитов отдельных банков в данных сегментах.
Остались без изменений и максимальные ставки по несрочным депозитам, которые были ранее пересмотрены вслед за базовой ставкой 24 января 2022 года.
Ранее 11 января 2022 года в целях поддержания финансовой стабильности в стране были существенно повышены ставки по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев. Учитывая стабилизацию ситуации и, принимая во внимание сложившиеся на рынке средние значения ставок по таким видам депозитов, принято решение о постепенном снижении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев, начиная с марта 2022 года.
Категория депозита
|По депозитам без пополнения, %
|По депозитам с пополнением, %
|Февраль
|Март
|Февраль
|Март
|Несрочные депозиты
|9,8
|9,8
|9,8
|9,8
|Срочные депозиты
|3 месяца
|10,3
|10,3
|9,8
|9,8
|6 месяцев
|10,3
|10,3
|9,8
|9,8
|12 месяцев
|10,7
|11,0▲
|10,4
|10,7▲
|24 месяца
|9,4
|9,4
|9,2
|9,2
|Сберегательные депозиты
|3 месяца
|13,3
|12,3▼
|12,8
|11,8▼
|6 месяцев
|13,3
|12,3▼
|12,8
|11,8▼
|12 месяцев
|14,9
|14,4▼
|13,7
|13,2▼
|24 месяца
|12,2
|12,2
|11,4
|11,4