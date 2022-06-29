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29.06.2022

Казмунайгаз выйдет на IPO в 2022 году

Казмунайгаз выйдет на IPO в 2022 году

Председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев отметил, что из всех портфельных компаний фонда к IPO наиболее готова авиакомпания Air Astana.

Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" в текущем году проведет первичное публичное размещение (IPO) акций нефтегазовой компании "Казмунайгаз". Об этом сообщил во вторник председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев.

"Что касается нашего главного актива - "Казмунайгаза", - мы официально объявляем о проведении IPO компании в текущем году на двух площадках - AIX (биржа Astana International Exchange - прим. ТАСС) и KASE (Казахстанская фондовая биржа - прим. ТАСС)", - сказал он в ходе международной конференции Astana Finance Days.

По его словам, фонд планирует сделать IPO доступным для всех граждан Казахстана и охватить максимальное число розничных и институциональных инвесторов. "Для вовлечения широких слоев населения мы планируем использовать цифровую инфраструктуру Казпочты, бирж и брокеров. К примеру, можно будет купить акции, не выходя из дома, используя мобильные приложения. А для отдаленных регионов - воспользоваться услугами отделений Казпочты", - пояснил Саткалиев.

Он также отметил, что из всех портфельных компаний фонда к IPO наиболее готова авиакомпания Air Astana. "Но с учетом текущей ситуации, связанной в том числе и с конфликтом в европейской части континента, мы вместе со вторым акционером - BAE Systems - понимаем, что, скорее всего, IPO компании Air Astana будет неэффективным. Мы будем ждать следующего инвестиционного окна", - отметил глава фонда "Самрук-Казына". 

Фото: inbusiness.kz

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