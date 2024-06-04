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04.06.2024

Казахстанцы жалуются на МФО и другие финансовые организации

Казахстанцы жалуются на МФО и другие финансовые организации

В апреле 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) зарегистрировало 10,38 тыс. обращений от физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Большинство обращений касались действий банков, микрофинансовых организаций (МФО), коллекторских агентств, страховых и брокерских компаний. Наибольшее количество жалоб поступило на микрофинансовые организации (45,6%), чаще всего из-за условий кредитования, высоких процентных ставок и проблем с возвратом долгов.

Банки находятся на втором месте по числу жалоб (40%). Основные причины включают сложности с реструктуризацией задолженности и высокий уровень долгов по потребительским кредитам. На третьем месте коллекторские агентства (5%), где жалобы связаны с методами взыскания долгов.

На четвертом и пятом местах страховые компании (2,1%), основные проблемы касаются выплат по страховым случаям. Прочие организации, такие как брокерские компании, составляют 5,1% всех обращений. Также были обращения без указания конкретной организации (2,2%).

Принятые меры  АРРФР в ответв на жалобы:

АРРФР принял ряд мер для реагирования на жалобы, включая:

- Рекомендательные меры надзорного реагирования: 5 случаев.

- Письменные предписания: 6 случаев.

- Письменные предупреждения: 2 случая.

- Административные взыскания: 10 случаев, наложено по 25 протоколам на общую сумму 8,3 млн тенге.

В отношении банков:

- Рекомендательные меры: 3 случая.

- Административные взыскания: 3 случая на сумму 2,2 млн тенге.

В отношении микрофинансовых организаций:

- Письменные предписания: 6 случаев.

- Письменные предупреждения: 2 случая.

- Административные взыскания: 4 случая на сумму 5,4 млн тенге.

В отношении коллекторских агентств:

- Административные взыскания: 3 случая на сумму 739 тыс. тенге.

АРРФР также поведал результаты функционирования программ рефинансирования ипотечных займов, которые состоят из нескольких этапов:

Первая часть программы: Сохранение единственного жилья

Целевая аудитория: заемщики, получившие ипотечные займы с 2004 по 2009 годы. На 1 мая 2024 года рефинансировано 32,4 тыс. займов на сумму 201 млрд тенге.

Вторая часть программы: Конвертация/рефинансирование валютных ипотечных займов

Целевая аудитория: заемщики, получившие валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года. Конвертировано/рефинансировано 15,6 тыс. займов на сумму 114 млрд тенге. Конвертация/рефинансирование будет проводиться до 31 декабря 2024 года.

Источники:

АРРФР 

Курсив 

 

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