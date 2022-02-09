Казахстанский завод «Тыныс» намерен начать производство автоматов Калашникова

Казахстанский завод «Тыныс», расположенный в Акмолинской области, намерен в этом году начать производство автоматов Калашникова. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«В течение года в Кокшетау (административный центр области) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года», — говорится в сообщении. По данным ведомства, на базе завода «Тыныс» будет осуществляться сборка автоматов АК-12 и АК-15.

Кроме того, в нынешнем году казахстанские оборонные предприятия планируют осуществление таких перспективных проектов, как сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО «Авиаремонтный завод № 405», создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus в ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и производство технических средств охраны государственной границы в АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

Помимо этого, планируется производство средств радиационной и химической защиты на базе завода «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм», модернизация бронетанковой техники на площадке АО «Семей инжиниринг», производство автоматных боеприпасов на базе ТОО Steel Manufacturing и бронеколесных машин «Барыс 8×8» на мощностях ТОО «Казахстан парамаунт инжиниринг».

Фото: aif.ru