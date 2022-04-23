Казахстанская делегация во главе с министром нацэкономики встретилась с представителями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне

Министр национальной экономики РК и управляющий Всемирного банка от Казахстана Алибек Куантыров в составе правительственной делегации принял участие в ежегодных весенних встречах Всемирного банка и Международного валютного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Куантыров провел рабочую встречу с вице-президентом ВБ по региону Европы и Средней Азии Анной Бъерде. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Всемирного банка. Министр рассказал о проводимых в нашей стране реформах, направленных на обеспечение социально-экономического развития. В свою очередь, госпожа Бъерде высоко оценила деятельность Казахстана в этом направлении.

Также глава МНЭ провел переговоры с вице-президентом ВБ по человеческому развитию Мамтой Мурти, глобальным директором ВБ по вопросам социальной защиты и труда Михаль Рутковски и вице-президентом Международной финансовой корпорации Стефани фон Фридебург.

В частности, говорили о диверсификации экономики, занятости, развитии человеческого капитала и проблемах социального неравенства.

Кроме того, министр нацэкономики встретился с региональным директором ВБ по инфраструктуре Чарльзом Комье, который рассказал о программах Всемирного банка по изменению климата. Как подчеркнул Куантыров, Казахстан планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, соответственно уделяет большое внимание «зеленым» проектам.

Во время рабочей поездки в Вашингтон проведён ряд двусторонних встреч и с представителями Госдепа и Министерства финансов США. Участники встреч обсудили текущую ситуацию на мировом рынке. Было отмечено, что в целях нивелирования возникающих рисков для социально-экономической ситуации, Казахстан принимает ряд антикризисных мер, в том числе для обеспечения макроэкономической стабильности.

Также проведены встречи с членом Американского совета по внешней политике Манишей Сингх, главным экономистом Института Брукингс Дэвидом Долларом и главой Миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше.

Помимо Всемирного банка и МВФ, казахстанская делегация встретилась с ведущими экономистами Америки. На встрече рассмотрели вопросы укрепления торгово-экономических отношений РК и США, особенно на фоне новых вызовов. Эксперты подробно ознакомились с экономическими показателями Казахстана, где для иностранных инвесторов созданы благоприятные условия.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики