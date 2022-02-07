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07.02.2022

Казахстан темир жолы и Instant Payments расторгли договор о продаже билетов

Казахстан темир жолы и Instant Payments расторгли договор о продаже билетов

Национальная компания "Казакстан темир жолы" досрочно расторгла договор с ТОО "Instant Payments", которое занималось оформлением и продажей электронных билетов на поезда.

Национальная компания "Казакстан темир жолы" досрочно расторгла договор с ТОО "Instant Payments", которое занималось оформлением и продажей электронных билетов на поезда. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги".

"АО "НК "Казакстан темир жолы" и ТОО "Instant Payments" достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда. Национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги", - говорится в сообщении.

Отмечено, что договор с ТОО "Instant Payments" был подписан в 2014 году со сроком действия до конца 2023 года.

"Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте bilet.railways.kz, в кассах и онлайн-сервисах. При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности", - пояснили в компании.

По данным СМИ, одним из учредителей ТОО "Instant Payments" является Алия Назарбаева - младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Фото: 365info.kz

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