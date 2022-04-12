Казахстан снизил производство сжиженного нефтяного газа из-за ситуации на Украине

Казахстан по итогам января-марта снизил производство сжиженного нефтяного газа в связи с неустойчивым экспортом на Украину. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тыс. тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года. Причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе "Тенгизшевройл" в связи с нестабильной ситуацией экспорта в Украину", - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что остальные заводы производят сжиженный газ для внутреннего рынка в плановом режиме.

По словам Акчулакова, Министерство энергетики Казахстана не ожидает существенного сокращения добычи нефти, если ремонт на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) закончится в течение апреля.

"Если ремонт закончится в течение апреля, в принципе, это не такая сильная потеря, попытаемся возмещать. 60% от мощности КТК отгружается. Если затянется дольше, чем май, это уже будет ощутимо", - сказал он.

21 марта в КТК сообщали, что после завершения периода неблагоприятных погодных условий компания провела обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств. По итогам обследования выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства (ВПУ). После этого КТК принял решение временно вывести из эксплуатации это ВПУ для проведения промывки и ремонта.

На следующий день компания дополнительно информировала, что вынуждена приостановить работу еще одного выносного причального устройства из-за обнаружения критических повреждений.

Фото: inform.kz