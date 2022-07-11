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11.07.2022

Казахстан снимает ограничения на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном

Казахстан снимает ограничения на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном

Через границу с Россией возобновится работа пунктов пропуска Кондыбай, Акбалшык, Кызыл жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау.

Власти Казахстана приняли решение снять ранее действовавшие ограничения на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", - говорится в сообщении.

Так, с 12 июля через границу с Россией возобновится работа пунктов пропуска Кондыбай, Акбалшык, Кызыл жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау; через границу с Узбекистаном - пунктов Целинный и Сырдарья.

"При этом в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения Казахстана рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве. 

Фото: today.kg

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