Казахстан с 11 апреля отменил ограничения по пересечению границы с Россией

Решение об этом приняла межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в связи со стабилизацией эпидемической ситуации в стране. Ограничения снимаются для казахстанцев, иностранцев и лиц без гражданства на пересечение госграницы Казахстана с указанными тремя странами.

Кроме того, отменены все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением. При этом прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР на казахском или русском или английском языке сроком действия не более 72 часов. Исключение сделано для детей младше пяти лет и для получивших прививку от коронавируса в Казахстане. Справку также могут не предоставлять те, кто имеет паспорт о вакцинации одной из стран, чьи сертификаты признает казахстанская сторона. На данный момент Россия и Казахстан работают над взаимным признаем паспортов о вакцинации.

Казахстан в марте 2020 года ввел ограничения на границе из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти Казахстана возобновили авиасообщение с Россией, Киргизией и Узбекистаном с сентября 2020 года.

Въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска ранее был разрешен только для отдельных категорий иностранных граждан, включая россиян. В их числе аккредитованные в республике дипломаты, члены зарубежных делегаций и сотрудники международных организаций. Иностранцы без предъявления дополнительных оснований могли въезжать в страну только авиарейсами из тех государств, с которыми Казахстан возобновил регулярное пассажирское авиасообщение. К ним относилась и Россия.

Россия с 30 марта отменила введенные в пандемию ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном. Ограничения сняты на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан РФ в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Власти РФ ввели ограничения в конце марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Казахстане на фоне стабилизации эпидемической ситуации отменено большинство ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая обязательное ношение медицинских масок. Всего в республике с начала пандемии подтверждены свыше 1,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, около 1,29 млн пациентов выздоровели, 13 600 человек умерли. Население страны составляет более 19,1 млн человек.