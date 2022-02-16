Казахстан, Россия и Киргизия обсудили вопросы "серого импорта" китайских товаров в ЕАЭС

Представители таможенных и налоговых служб Казахстана, Киргизии и России обсудили на встрече в Алма-Ате вопросы, связанные с увеличением объема "серого импорта" китайских товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в среду сообщила пресс-служба казахстанского премьер-министра.

Делегацию республики возглавил вице-премьер - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. "В последнее время наблюдается тенденция к увеличению на рынке ЕАЭС "серого оборота" китайских товаров. Такая тенденция не может оставаться без должного внимания со стороны правительств наших стран", - отметил он. Султанов акцентировал внимание на связанных с этим рисках: недопоступлении налогов, ввозе контрафактной, некачественной и часто небезопасной продукции на рынки союза. "Этот фактор негативно влияет на развитие конкурентного рынка во взаимной торговле, что в конечном счете ставит под угрозу развитие отдельных чувствительных отраслей экономики", - подчеркнул глава делегации Казахстана.

Российскую делегацию на встрече возглавил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, делегацию Киргизии - первый вице-премьер Арзыбек Кожошев.

"Были рассмотрены вопросы обмена информацией между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Сторонами отмечено, что организация процесса взаимодействия позволит решить актуальные вопросы по борьбе с теневой экономикой трех стран. Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение проблемы достоверного отражения стоимости в товаросопроводительных документах по товарам, перемещаемым во взаимной торговле", - говорится в сообщении. Стороны поддержали необходимость более глубокой проработки данного вопроса с определением категорий экспортеров с высоким риском и точечной работы с ними.