Казахстан продлил ограничения на вывоз нефтепродуктов

Запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов, который истек в мае, вновь введен в Казахстане на шесть месяцев, следует из совместного приказа министра энергетики Казахстана и других ведомств о вопросах вывоза нефтепродуктов.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров», — говорится в приказе.

Запрет вводится с 12 июля 2022 года.

Как сообщалось, введенный в ноябре 2021 года запрет на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов) автотранспортом истек 21 мая 2022 года. Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что мораторий будет продлен еще на полгода.

Фото: scammer.pro/liter.kz