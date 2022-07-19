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19.07.2022

Казахстан предоставит услуги космической связи Таджикистану через спутник Кazsat-3

Казахстан предоставит услуги космической связи Таджикистану через спутник Кazsat-3

В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны.

Республиканский центр космической связи Казахстана и таджикская компания "Исател" подписали договор о предоставлении услуг связи с использованием казахстанского спутника Кazsat-3. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"АО "Республиканский центр космической связи" (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и ООО "Исател" (Таджикистан) подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата Кazsat-3. В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны", - говорится в сообщении.

Отмечено, что компания "Исател" является дочерним предприятием ОАО "Телерадиоком" и оператором связи на территории Таджикистана. Она имеет собственный телепорт и станцию управления сетями в городе Душанбе, обеспечивает доступ к сети интернет как государственных органов, так и частных компаний.

"Выход на международный рынок - одна из важных задач АО "РЦКС" - национального оператора космической связи Казахстана, успешно эксплуатирующего космическую систему Kazsat в составе двух спутников связи и наземных комплексов управления. Спутниковая система связи Казахстана полностью обеспечивает потребности страны в услугах связи, АО "РЦКС" также поставляет продукцию космической связи Республике Кыргызстан", - пояснили в пресс-службе. 

Фото: rbc.ru

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КазахстанМинистерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
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