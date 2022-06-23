Казахстан планирует нарастить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд

Власти Казахстана намерены увеличить приток прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд в 2026 году. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

"В соответствии с поручением главы государства, Министерством нацэкономики совместно с госорганами и организациями при участии Всемирного банка разработан проект концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года. Основные целевые индикаторы, предусмотренные проектом концепции, - доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% ВВП и повышение притока прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд уже в 2026 году", - сказал он.

По его словам, проект документа содержит план действий, включающий 45 конкретных мероприятий системного характера, структурированных по трем основным направлениям. "Первое - дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы. Второе - содействие росту инвестиционной активности частного сектора. Третье - раскрытие инвестиционного потенциала экономики", - пояснил Жаксылыков.

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