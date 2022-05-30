Казахстан планирует нарастить количество зарубежных авиарейсов

Власти Казахстана в летний период намерены увеличить количество авиарейсов заграницу, в том числе Россию. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба комитета гражданской авиации республики.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире комитет гражданской авиации продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в летний период в целях удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 рейс в неделю - с 352 до 433. Число маршрутов также возрастет с нынешних 81 до 99. "Открываются новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию. Увеличивается количество рейсов в Турцию, Египет, Грузию, Россию", - пояснили в комитете.

Фото: avianews.com