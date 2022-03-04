Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты

Власти Казахстана достигли договоренности о доставке своих грузов, находящихся на территории РФ, через порты в Латвии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев провел переговоры в формате видео-конференц-связи с заместителем государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом. "Вице-министр МИИР рассказал о ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, возникновении сложностей при транспортировке казахстанских грузов из портов РФ (Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань) в связи с отказом перегрузочных транзитных портов Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга принимать казахстанские грузы. Казахстанской стороной будут переориентированы грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, на что получено согласие от морских портов Латвии", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что отслеживает ситуацию с возможным негативным влиянием санкций, введенных в отношении российских транспортно-логистических компаний, на казахстанские предприятия, осуществляющие международные грузоперевозки. Как пояснили в ведомстве, случаи возникновения задержек транспортировки казахстанских товаров могут быть связаны с ограничениями, наложенными на российские компании, учитывая тесную взаимосвязь существующих логистических цепочек.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

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