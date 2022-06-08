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08.06.2022

Казахстан отменил требование о ПЦР-тесте на COVID при пересечении границы

Казахстан отменил требование о ПЦР-тесте на COVID при пересечении границы

Также прекратил действие запрет на работу 12 автомобильных пунктов пропуска в семи регионах республики.

Требование о предоставлении ПЦР-теста на COVID-19 или паспорта вакцинации при пересечении границы Казахстана со среды прекращает свое действие. Такое решение было принято по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространению коронавирусной инфекции на территории республики.

Власти страны постановили отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Казахстана и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против коронавируса (паспорта, сертификата, справки о вакцинации), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на наличие инфекции методом ПЦР при пересечении государственной границы республики.

Кроме того, отменен запрет на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе Казахстана в семи регионах республики. В межведомственной комиссии пояснили, что эти меры приняты в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

В настоящее время в Казахстане отменено большинство ограничений, включая обязательное ношение медицинских масок. Ежедневно в республике регистрируется в среднем 5-10 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

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