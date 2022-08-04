Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов

Казахстанская национальная компания QazaqGaz ведет переговоры с российским "Газпромом" об условиях возможной газификации северных и восточных регионов республики. Об этом сообщил на брифинге в среду министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"По газификации севера и востока вопрос обсуждался много раз. Мы хотим приступить к этой работе сегодня. Соответственно, если мы это делаем сегодня, то наиболее оптимальный вариант - это подача газа с территории Российской Федерации", - сказал Акчулаков.

Он отметил, что поставки газа из РФ - это наиболее экономически целесообразный вариант. "Такие переговоры мы ведем с компанией "Газпром" на уровне компании QazaqGaz. Предварительные переговоры на уровне ведомств мы провели, сегодня идет отработка технических условий", - пояснил министр.

По его словам, на первом этапе предполагается поставка порядка 4 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 7-10 млрд кубометров, потому что возможно придется угольные станции этих регионов переводить на газ.

Ранее Акчулаков сообщил, что казахстанской стороной определены наиболее оптимальные маршруты газопроводов для газификации северных и восточных регионов страны. Это Барнаул - Рубцовск - Семей - Усть-Каменогорск с ответвлением в город Павлодар с ориентировочной протяженностью 1 тыс. км, второй вариант - Ишим - Петропавловск - Кокшетау - Нур-Султан с ориентировочной протяженностью 644 км.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов