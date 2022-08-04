  1. Главная
  2. Новости
В прошлый четверг, в 2:59

Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов

Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что поставки газа из России - это наиболее экономически целесообразный вариант.

Казахстанская национальная компания QazaqGaz ведет переговоры с российским "Газпромом" об условиях возможной газификации северных и восточных регионов республики. Об этом сообщил на брифинге в среду министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"По газификации севера и востока вопрос обсуждался много раз. Мы хотим приступить к этой работе сегодня. Соответственно, если мы это делаем сегодня, то наиболее оптимальный вариант - это подача газа с территории Российской Федерации", - сказал Акчулаков.

Он отметил, что поставки газа из РФ - это наиболее экономически целесообразный вариант. "Такие переговоры мы ведем с компанией "Газпром" на уровне компании QazaqGaz. Предварительные переговоры на уровне ведомств мы провели, сегодня идет отработка технических условий", - пояснил министр.

По его словам, на первом этапе предполагается поставка порядка 4 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 7-10 млрд кубометров, потому что возможно придется угольные станции этих регионов переводить на газ.

Ранее Акчулаков сообщил, что казахстанской стороной определены наиболее оптимальные маршруты газопроводов для газификации северных и восточных регионов страны. Это Барнаул - Рубцовск - Семей - Усть-Каменогорск с ответвлением в город Павлодар с ориентировочной протяженностью 1 тыс. км, второй вариант - Ишим - Петропавловск - Кокшетау - Нур-Султан с ориентировочной протяженностью 644 км. 

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Поделиться
КазахстанРоссия
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В понедельник, в 15:42Как лучше погашать кредит досрочно?
03.08.2022Более 9-ти миллиардов тенге налогов уплатила компания Qazaq Oil
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
Новостная лента
Все новости