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14.04.2022

Казахстан не будет пересматривать торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС

Казахстан не будет пересматривать торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что торговля с РФ будет продолжаться той продукцией, которую не затронули санкции.

Власти Казахстана не намерены пересматривать торговые отношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с введенными антироссийскими санкциями. Об этом сообщил в четверг министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на брифинге.

"В целом пересмотр взаимоотношений с Российской Федерацией не предполагается, потому что это один из наших основных торговых партнеров. В целом по импорту [в Казахстан] Россия стоит на первом месте. Учитывая, что у нас самая длинная сухопутная граница в мире между двумя странами, соответственно, это уникальный случай - географическое и историческое наше взаимодействие - от него никуда не денешься. Соответственно, мы будем торговать там, где это возможно", - сказал Куантыров, отвечая на вопрос о возможном пересмотре торговых отношений с РФ в рамках ЕАЭС в свете антироссийских санкций.

Он пояснил, что торговля с Россией будет продолжаться той продукцией, которую не затронули санкции. "Мы будем торговать всеми товарами, которыми дозволено торговать. Бизнесу будет виднее, что завозить, чем выгоднее торговать, на что есть спрос как на рынке России, так и на рынке Казахстана", - уточнил министр.

По его словам, правительство республики сейчас принимает ряд антикризисных мер, которые финансируются за счет дополнительных поступлений в Национальный фонд.

Фото: kt.kz

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КазахстанРоссия
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