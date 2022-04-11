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11.04.2022

Казахстан намерен с 15 апреля ввести квоты на экспорт пшеницы и муки

Казахстан намерен с 15 апреля ввести квоты на экспорт пшеницы и муки

Власти Казахстана намерены ввести квоты на экспорт пшеницы и муки, которые будут действовать с 15 апреля по 15 июня, чтобы исключить дефицит на внутреннем рынке.

Власти Казахстана намерены ввести квоты на экспорт пшеницы и муки, которые будут действовать с 15 апреля по 15 июня, чтобы исключить дефицит на внутреннем рынке. Об этом в понедельник сообщил на брифинге первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

"С целью исключения дефицита на внутреннем рынке и загрузке мукомольных предприятий межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 1 апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу - 1 млн тонн, на муку - 300 тысяч тонн", - сказал Сапаров.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства, ведомство должно принять соответствующий нормативно-правовой акт, где будет закреплено решение о квотировании экспорта.

Как отметил первый вице-министр сельского хозяйства, ранее мукомольные предприятия Казахстана активно импортировали пшеницу из России, особенно в приграничных Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

"Этот баланс был до введения запрета Россией на вывоз зерновых культур. Данное решение вынуждает казахстанских мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, соответственно, выросла цена на зерно. При этом из 6,4 млн тонн имеющегося объема зерна 3,4 млн тонн находятся у сельхозтоваропроизводителей, которые ожидаемо хотят высокой цены на свою продукцию", - уточнил он.

Сапаров подчеркнул, что имеющихся в республике 6,4 млн тонн зерна более чем достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление и отправить часть на экспорт, в том числе и в виде муки.

Фото: vedomosti.ru

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Министерство сельского хозяйства РККазахстан
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