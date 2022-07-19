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19.07.2022

Казахстан намерен расширять сотрудничество с Евросоюзом в сфере геологии

Казахстан намерен расширять сотрудничество с Евросоюзом в сфере геологии

Алихан Смаилов заявил, что Казахстан наряду с традиционными видами геологоразведочных работ интересуют передовые методы геофизических исследований.

Власти Казахстана планируют расширять взаимодействие с Евросоюзом в сфере геологии. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов в ходе заседания диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз", сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развитии геологической науки и создания отраслевой инфраструктуры", - сказал Смаилов.

Он отметил, что в рамках автоматизации отрасли создается единая платформа Kaznedra путем объединения и интеграции всех существующих информсистем в сфере недропользования. Эта платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам в режиме единого окна, отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан наряду с традиционными видами геологоразведочных работ интересуют передовые методы геофизических исследований. "Пользуясь случаем, хотел еще раз подтвердить твердое намерение Казахстана расширять и укреплять наше экономическое сотрудничество со странами Евросоюза", - отметил премьер-министр.

В ходе заседания участники обсудили вопросы добычи полезных ископаемых, применения новых технологий, оцифровки геологических данных, привлечения инвестиций, переработки промышленных отходов и защиты окружающей среды. В мероприятии приняли участие глава представительства ЕС в Казахстане, послы стран ЕС, а также руководители центральных госорганов и национальных компаний республики.

Фото: primeminister.kz

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