Казахстан и Узбекистан завершили согласование проекта договора о демаркации границы

Власти Казахстана и Узбекистана завершили согласование текста проекта договора о демаркации государственной границы между странами. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского МИД.

"С 25 июля по 5 августа 2022 года в городе Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. В ходе переговоров стороны завершили согласование текста проекта договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, следующая встреча пройдет в Узбекистане. Сроки ее проведения согласуют по дипломатическим каналам.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции