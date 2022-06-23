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23.06.2022

Казахстан и Катар укрепляют экономическое сотрудничество

Казахстан и Катар укрепляют экономическое сотрудничество

В Дохе состоялась встреча министра национальной экономики Республики Казахстан Алибека Куантырова и министра торговли и индустрии Государства Катар.

В Дохе состоялась встреча министра национальной экономики Республики Казахстан Алибека Куантырова и министра торговли и индустрии Государства Катар - сопредседателя казахстанско-катарской комиссии высокого уровня шейха Мохаммеда бин Хамада Аль Тани. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Миннацэкономики РК.

Стороны затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия по диверсификации экономики, развитию транспортно-логистической сферы в нынешних условиях на мировом рынке, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах в рамках казахстанско-катарской комиссии высокого уровня.

На последнем заседании Комиссии, которое прошло в феврале 2020 года, был достигнут ряд договоренностей.

В частности, участие Катарского инвестиционного фонда, государственных и частных компаний арабской страны в инвестировании в Казахстане, в том числе приватизационной программе РК. Создание рабочей группы для решения проблемных вопросов, связанных с экспортом/импортом сельхозпродукции.

Также катарские власти заинтересованы в сотрудничестве в области авиации и туризма.

По итогам встречи собеседники подчеркнули необходимость дальнейшего развития торгово-экономических связей.

В этот же день глава Миннацэкономики РК провел встречу с региональным управляющим Катарского инвестиционного фонда - Qatar Investment Authority шейхом Файсалом Тани Аль Тани.

В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества, а также активизация деловых контактов.

Как отметил А.Куантыров, Казахстан всегда открыт для иностранных инвесторов. Наша страна и дальше будет в полной мере выполнять свои обязательства и гарантии перед партнерами.

В свою очередь, шейх Файсал Тани Аль Тани заинтересовался инвестиционными проектами Казахстана.

Фото: пресс-служба МНЭ РК

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КазахстанМинистерство экономики РК
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