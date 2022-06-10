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10.06.2022

Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore

Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore

На полях 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Glencore.

На полях 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гэри Нейглом — генеральным директором Glencore, одной из крупнейших в мире компаний в сфере торговли сырьевыми товарами. Об этом сообщили в пресс-службе Президента. 

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана.

Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения экологических норм и внедрения передовых технологий в производстве.

Генеральный директор проинформировал Президента о результатах работы Glencore в Казахстане и планах на предстоящий период.

Фото: пресс-служба Президента РК

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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