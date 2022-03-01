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01.03.2022

KASE приостановила торги ценными бумагами ряда российских эмитентов

KASE приостановила торги ценными бумагами ряда российских эмитентов

Казахстанская фондовая биржа (KASE) со вторника приостановила торги ценными бумагами нескольких российских эмитентов.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) со вторника приостановила торги ценными бумагами нескольких российских эмитентов. Об этом сообщила пресс-служба KASE.

"Казахстанская фондовая биржа информирует о том, что с 1 марта 2022 года на KASE приостановлены торги следующими ценными бумагами российских эмитентов", - говорится в сообщении.

В их числе, в частности, простые акции компаний "Аэрофлот", "Газпром", "Норильский никель", "Лукойл", "Магнит", "Ростелеком", Сбербанк и Банк ВТБ.

"Решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами", - пояснили в пресс-службе.

Фото: kapital.kz

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КазахстанРоссияКазахстанская фондовая биржа (KASE)
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