  1. Главная
  2. Новости
10.06.2024

Как льготные ипотеки влияют на рынок – Мнение

Как льготные ипотеки влияют на рынок – Мнение

В последние годы внедрение льготных жилищных программ в Казахстане стало одной из обсуждаемых тем, вызывая неоднозначные мнения среди экспертов.

Старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серикбай поделился своим видением о том, как данные программы влияют на рынок недвижимости и какие риски они несут - AERC.

Серикбай отмечает, что внедрение льготных жилищных программ может привести к росту цен на недвижимость, делая её менее доступной, особенно в крупных городах, таких как Астана и Алматы. Это связано с тем, что программы стимулируют спрос, но при этом могут не соответствовать предложению на рынке.

«Ввиду постепенного охлаждения рынка недвижимости, важно с осторожностью подходить к этим процессам. Необходимо учитывать возможные риски и последствия для экономики страны», – заявил он.

Аналитик подчеркивает, что для повышения эффективности рынка недвижимости требуется принятие комплексных мер. Он считает, что программы должны быть направлены на регионы с оттоком населения, что поможет не только привлекать молодежь, но и сдерживать рост цен на новое жилье.

«Программы должны быть ориентированы на регионы с оттоком населения, требующие активного привлечения молодежи вкупе с региональным развитием. Такой подход может сдерживать резкий рост цен на новое жилье», – пояснил Серикбай.

Также он выделил необходимость обеспечения доступности жилищного кредитования для социально уязвимых групп населения. Это может быть достигнуто путем упрощения процедур выдачи кредитов и улучшения механизмов обеспечения безопасности как для заемщиков, так и для кредиторов.

Одной из важных мер, по мнению аналитика, является развитие жилищного страхования. Это позволит снизить риски и повысить устойчивость рынка недвижимости. Жилищное страхование может стать дополнительным инструментом, который будет поддерживать рынок в стабильном состоянии, снижая негативные последствия от возможных экономических потрясений.

Серикбай отметил, что запуск новой ипотеки коммерческими банками в условиях льготных программ представляет собой хорошую возможность для финансовых институтов. Это может помочь банкам расширить клиентскую базу и установить партнерские отношения с государством.

«Однако госпрограммы, действующие вне рыночного сегмента, остаются привлекательными для казахстанцев, несмотря на ограничения и условия, такие как наличие накопительного счета в Отбасы банке», – добавил он.

Аналитик считает, что ипотека от государства может существенно оживить рынок недвижимости, стимулируя спрос на жилье. Льготные условия кредитования и другие финансовые меры делают приобретение жилья более доступным, что может повысить активность на рынке.

«Однако стоит учитывать ограничения как в финансовых ресурсах, так и в условиях предоставления кредитов казахстанцам, что в конечном счете может ограничить влияние этих программ на рынок жилья», – отметил Серикбай.

Вопрос о целесообразности прекращения госпрограмм требует основательного анализа. По мнению Серикбая, вмешательство правительства на рынке может быть оправданным для решения социальных проблем и стимулирования развития жилищного строительства.

«Крайне важно обеспечить баланс между государственным и частным участием, чтобы поддерживать конкурентоспособную среду и содействовать инновационному развитию», – резюмировал он.

Внедрение льготных ипотечных программ несет в себе как возможности, так и риски для рынка недвижимости в Казахстане. Комплексный подход к их реализации, включающий развитие регионов, обеспечение доступности кредитования и развитие страховых механизмов, может помочь в достижении стабильного и устойчивого развития рынка недвижимости.

Источники:

AERC - https://aerc.org.kz/ru/mnenie/s-gospomoshchyu-kak-lgotnye-ipoteki-menyayut-rynok-nedvizhimosti-mnenie

Поделиться
ИпотекаКазахстан
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости