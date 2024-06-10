Как льготные ипотеки влияют на рынок – Мнение

Старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серикбай поделился своим видением о том, как данные программы влияют на рынок недвижимости и какие риски они несут - AERC.

Серикбай отмечает, что внедрение льготных жилищных программ может привести к росту цен на недвижимость, делая её менее доступной, особенно в крупных городах, таких как Астана и Алматы. Это связано с тем, что программы стимулируют спрос, но при этом могут не соответствовать предложению на рынке.

«Ввиду постепенного охлаждения рынка недвижимости, важно с осторожностью подходить к этим процессам. Необходимо учитывать возможные риски и последствия для экономики страны», – заявил он.

Аналитик подчеркивает, что для повышения эффективности рынка недвижимости требуется принятие комплексных мер. Он считает, что программы должны быть направлены на регионы с оттоком населения, что поможет не только привлекать молодежь, но и сдерживать рост цен на новое жилье.

«Программы должны быть ориентированы на регионы с оттоком населения, требующие активного привлечения молодежи вкупе с региональным развитием. Такой подход может сдерживать резкий рост цен на новое жилье», – пояснил Серикбай.

Также он выделил необходимость обеспечения доступности жилищного кредитования для социально уязвимых групп населения. Это может быть достигнуто путем упрощения процедур выдачи кредитов и улучшения механизмов обеспечения безопасности как для заемщиков, так и для кредиторов.

Одной из важных мер, по мнению аналитика, является развитие жилищного страхования. Это позволит снизить риски и повысить устойчивость рынка недвижимости. Жилищное страхование может стать дополнительным инструментом, который будет поддерживать рынок в стабильном состоянии, снижая негативные последствия от возможных экономических потрясений.

Серикбай отметил, что запуск новой ипотеки коммерческими банками в условиях льготных программ представляет собой хорошую возможность для финансовых институтов. Это может помочь банкам расширить клиентскую базу и установить партнерские отношения с государством.

«Однако госпрограммы, действующие вне рыночного сегмента, остаются привлекательными для казахстанцев, несмотря на ограничения и условия, такие как наличие накопительного счета в Отбасы банке», – добавил он.

Аналитик считает, что ипотека от государства может существенно оживить рынок недвижимости, стимулируя спрос на жилье. Льготные условия кредитования и другие финансовые меры делают приобретение жилья более доступным, что может повысить активность на рынке.

«Однако стоит учитывать ограничения как в финансовых ресурсах, так и в условиях предоставления кредитов казахстанцам, что в конечном счете может ограничить влияние этих программ на рынок жилья», – отметил Серикбай.

Вопрос о целесообразности прекращения госпрограмм требует основательного анализа. По мнению Серикбая, вмешательство правительства на рынке может быть оправданным для решения социальных проблем и стимулирования развития жилищного строительства.

«Крайне важно обеспечить баланс между государственным и частным участием, чтобы поддерживать конкурентоспособную среду и содействовать инновационному развитию», – резюмировал он.

Внедрение льготных ипотечных программ несет в себе как возможности, так и риски для рынка недвижимости в Казахстане. Комплексный подход к их реализации, включающий развитие регионов, обеспечение доступности кредитования и развитие страховых механизмов, может помочь в достижении стабильного и устойчивого развития рынка недвижимости.

Источники:

AERC - https://aerc.org.kz/ru/mnenie/s-gospomoshchyu-kak-lgotnye-ipoteki-menyayut-rynok-nedvizhimosti-mnenie