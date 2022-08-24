Intel инвестирует $30 млрд в расширение производства микрочипов

Intel заключила партнерство с Brookfield Asset Management на сумму $30 млрд для финансирования расширения завода по производству чипов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Данное партнерство необходимо для поддержки стремлений CEO Intel Пэт Гелсингер сделать компанию ведущим контрактным производителем чипов и восстановить ее производственное преимущество перед конкурентами из Тайваня и Южной Кореи.

Руководители Intel назвали данную сделку первой в своем роде в полупроводниковой отрасли.

По условиям сделки, Intel профинансирует 51% стоимости строительства новых предприятий по производству чипов в штате Аризона и будет иметь контрольный пакет акций в новых заводах. Оставшаяся часть капитала будет принадлежать Brookfield. Компании будут делить между собой доходы, получаемые от фабрик.

Фото: extremetech.com