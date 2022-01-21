Инновации LG получили большое количество наград на выставке CES 2022

СЕУЛ, 20 января 2022 года – LG Electronics USA собрала грандиозную коллекцию наград на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES®) 2022 в категориях бытовой техники, домашних развлечений и бизнес-решений. В общей сложности LG получила около 150 признаний от различных изданий, освещавших первое в истории гибридное мероприятие CES, которое объединило в себе физическое выставочное пространство и виртуальный мир.

Среди главных наград – 24 премии CES за инновации (CES Innovation Awards) и награда «Выбор редакции CES 2022» от отдела по обзору потребительских товаров USA TODAY/Reviewed. LG была признана самым награждаемым брендом по версии USA TODAY/Reviewed. Телевизоры LG OLED серии C2, PuriCare™ AeroTower, монитор DualUp, саундбар S95QR, стиральная и сушильная машины серии FX получили признание по четырем ключевым критериям: инновации, технологии, дизайн и потребительская ценность.

Будучи новатором и мировым лидером в области OLED-технологий, неудивительно, что новая линейка телевизоров LG OLED продолжила лидировать на выставке CES, став одним из самых награждаемых телевизоров в этом году. Продукты LG OLED получили высшие награды за качество изображения, производительность и новые размеры экрана. Новый 42-дюймовый телевизор LG OLED C2 и 97-дюймовый OLED G2, которые оснащены технологией OLED evo, вошли в число моделей, удостоенных премий от ведущих отраслевых изданий, таких как Business Insider, Mashable и Gear Patrol. Кроме того, The Verge отметил 42-дюймовый телевизор LG OLED C2 в рамках своей награды «Лучшее на выставке CES 2022».

Получив признание ведущих изданий, таких как Best Products, Tom's Guide и Business Insider, очиститель воздуха LG PuriCare AeroTower стал одним из самых интересных продуктов CES 2022 среди всех предложений бытовой техники. Пара стиральной и сушильной машины LG – новейшее решение для стирки, оснащенное усовершенствованной технологией AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), также была отмечена ведущими лайфстайл изданиями, такими как Good Housekeeping и Veranda.