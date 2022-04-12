Инфляция в Германии в марте ускорилась до максимума за 40 лет

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Показатель стал максимальным с осени 1981 года.
Инфляция в помесячном выражении составила 2,5%.
Цены на энергоносители в Германии в марте увеличились на 39,5% в годовом выражении, стоимость продуктов питания повысилась на 6,2%.
Услуги в Германии в марте подорожали на 2,8%.
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