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12.04.2022

Инфляция в Германии в марте ускорилась до максимума за 40 лет

Инфляция в Германии в марте ускорилась до максимума за 40 лет

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,6% в годовом выражении.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Показатель стал максимальным с осени 1981 года.

Инфляция в помесячном выражении составила 2,5%.

Цены на энергоносители в Германии в марте увеличились на 39,5% в годовом выражении, стоимость продуктов питания повысилась на 6,2%.

Услуги в Германии в марте подорожали на 2,8%.

Фото: gazeta.ru

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